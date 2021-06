Bénin – Grande chancellerie: Koubourath Osséni passe le témoin à Mariam Chabi Talata

Nommée Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin en 2009, Mme Koubourath Osséni a finalement rendu le tablier, mardi 1 juin 2021, après 10 ans à la tête de l’institution et un bonus de 2 ans.

Dimanche 23 mai 2021, après l’investiture du chef de l’Etat pour un second mandat, sa colistière Mariam Chabi Talata, devenue Vice-Présidente, est appelée à prendre les rênes de la Grande Chancellerie. Ce Mardi 1er Juin à Sème City, a lieu la cérémonie de passation de service entre la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin sortante, Mme Koubourath Osséni Anjorin, et celle entrante, la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata.

Extrait du discours de la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin entrante, @MCTalata, au cours de la cérémonie de passation de charges. #Wasexo #Prbenin pic.twitter.com/m5WgI0403j — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) June 1, 2021

« Je sais que c’est le souci d’une gestion saine, rationnelle, harmonieuse, et efficace de notre pays et de ses ressources qui a conduit à la création du poste de Vice-Présidente de la République et à la définition de ces attributions. », a déclaré Mme Mariam Chabi Talata, épouse Zimé Yérima, ce 1er Juin 2021, dans son discours. Celle qui aura pour mission d’apprêter les projets de décret, portant nomination ou promotion de citoyens dans les divers Ordres nationaux, préside également les cérémonies de réception des récipiendaires.

Elue Vice-présidente de la République à l’issue de l’élection présidentielle d’avril dernier, Mariam Chabi Talata Zimé pourra également représenter le président de la République à la demande de celui-ci. En cas de vacance du pouvoir (mort ou démission du président de la République en exercice), la vice-présidente assure le mandat jusqu’à son terme, après avoir prêté serment. La vice-présidente de la République n’est pas membre du gouvernement.

Nommée Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin en 2009, Koubourath Osséni avait déjà fini ses deux mandats en 2019. Mais à cause de la réforme de la Vice-Présidence, elle a bénéficié d’une rallonge de 2 ans. « La loi qui régit la Grande Chancellerie dit que c’est un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Donc, moi, j’ai fini mon mandat depuis mars 2019. J’ai été voir le président et je lui ai dit j’ai fini, je dois partir. Il a dit non, reste on verra après. C’est pour ça que j’ai encore fait 2 ans en plus. », a-t-elle déclaré, en mai dernier.