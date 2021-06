Bénin – Examens et concours professionnels: une plateforme lancée pour l’inscription

La direction des examens et concours du ministère des Enseignements maternel et primaire a mis en place une plateforme dédiée aux inscriptions en ligne, pour participer aux sessions 2021 des examens et concours professionnels des enseignements maternel et primaire.

La dématérialisation des services publics se poursuit au Bénin. L’inscription aux examens et concours professionnels des enseignements maternel et primaire se fera désormais en ligne.

Dans cette perspective, le ministère des Enseignements maternel et primaire, avec l’appui du ministère de l’Economie numérique et de la Digitalisation, et de l’Agence des services et systèmes d’information (ASSI), vient de lancer une plateforme d’inscription en ligne.

Cette plateforme est destinée aux inscriptions en ligne, pour participer aux sessions 2021 des examens et concours professionnels des enseignements maternel et primaire.

Point des examens et concours professionnels concernés

Les examens et concours concernés par la plateforme d’inscription, qui vient d’être lancée, se présentent comme suit: