Bénin: donation de 55 œuvres culturelles

Le Bénin a bénéficié de la part de Madame Christiane BOTBOL, directrice artistique de nationalité française et veuve de M. Albert BOTBOL, ancien Directeur de la Section du développement culturel à l’UNESO de 1971 à 1986, 55 œuvres culturelles issues des collections africaines de son feu époux.

L’acte de donation a été signé le jeudi 3 Juin 2021 entre la donatrice et l’Ambassadeur du Bénin en France, M. Eusèbe AGBANGLA.

La signature de cet acte de donation marque l’aboutissement des discussions engagées depuis près de six (06) mois entre l’Ambassade et Mme BOTBOL, à la suite de la décision de celle-ci de faire donation aux autorités béninoises de ces 55 œuvres culturelles.

Ces œuvres sont destinées à rejoindre un musée public au Bénin, selon les vœux de la donatrice, qui justifie sa démarche à l’aune de trois (03) facteurs : l’attachement que portait M. Albert BOTBOL au Bénin de son vivant, pays auquel il a consacré notamment un spectacle international qui a obtenu le Grand Prix du Théâtre des Nations en 1962, la volonté politique manifeste des autorités béninoises en matière de protection et de valorisation du patrimoine culturel béninois, et l’effet d’entraînement que suscite le processus de restitution de biens culturels en cours entre la France et le Bénin.

En signant l’acte de donation, l’Ambassadeur AGBANGLA n’a pas manqué de rassurer Mme BOTBOL quant aux dispositions qui seront prises au Bénin pour assurer une bonne conservation et une valorisation des 55 œuvres confiées à l’Ambassade, conformément aux souhaits de la donatrice et à la vision du Gouvernement béninois en matière de promotion culturelle et touristique de la destination Bénin.