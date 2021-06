Bénin: avant l’alerte sur la toile, l’Etat aidait déjà Ernest Kaho, Selon Claude Balogoun

La Direction des Arts et de la Culture (FAC) a promptement réagi après le SOS lancé sur la toile en faveur du comédien Guy Ernest Kaho. Mais, en réalité, il ne s’agit pas de la toute première réaction. Le Fonds était aux cotés de l’artiste depuis que les autorités ont été informées de sa maladie.

Gravement malade depuis plus de deux mois, Ernest Kaho n’a pas été abandonné par l’Etat. Selon Claude Balogoun, Conseiller au Conseil économique et social (CES) et acteur culturel, l’Etat, à travers la Direction des arts et de la culture, est présent depuis le début.

C’est lorsque la situation est apparue sur la toile que tout le monde est informé, mais ce que l’Etat faisait à travers la Direction des arts avant que la toile ne s’emballe, les gens ne savent pas. Donc l’Etat n’a pas laissé notre frère. L’Etat est-là. Claude Balogoun

Selon les dires de Claude Balogoun, la Direction des arts et de la culture a déjà financièrement aidé Ernest Kaho, trois fois de suite. « Dès l’initiation de mon premier courrier, la Direction des fonds des arts et de la culture n’a pas hésité à appuyer la famille, ce qui a permis de faire la première opération. Quelques jours après, la situation s’est compliquée. Nous avons initié un autre courrier et il a réagi automatiquement », a-t-il confié.

Pour la troisième fois, le Directeur des arts et de la culture s’est déplacé en personne pour aller constater l’état de santé de l’artiste. C’est après cette visite qu’une troisième enveloppe a été débloquées pour les soins. Claude Balogoun invite les uns et les autres au calme et à la prière pour le rétablissement du comédien Ernest Kaho.