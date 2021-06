Bénin: arrestation de 03 présumés voleurs de motos à Nikki

Trois individus ont été arrêtés par la police républicaine, en fin de semaine écoulée à Nikki. Ils sont accusés de vol de motos.

Accusés de vol de moto au quartier Toutouroun et Takparou, dans la commune de Nikki, trois individus ont été interpellés et gardés. Ils ont été pris par la police après une alerte. Le principal mis en cause et ses complices ont été arrêtés et s’en est suivi une perquisition à leur domicile.

Selon Frissons radio, la perquisition a permis aux policiers de mettre la main sur une importante quantité de pièces détachées de motos. Les trois personnes, actuellement gardées, seront incessamment présentées au procureur de la République.