Bayern Munich: le président, Karl-Heinz Rummenigge, démissionne (officiel)

Le Bayern Munich a annoncé, ce mardi 1 juin 2021, à travers un communiqué, la démission de son président, Karl-Heinz Rummenigge. L’Allemand quitte son poste de son propre chef.

C’est officiel. À sa demande et après concertation auprès du conseil de surveillance et de son président, Herbert Hainer, Karl-Heinz Rummenigge se retire de son poste de président du conseil de direction du Bayern Munich. Le club l’a annoncé à travers un communiqué, ce mardi.

Le président démissionnaire a affirmé que c’était le moment idoine pour opérer un changement à la tête du club. Il a également adressé ses remerciements à tous ceux qui l’ont aidé pendant sa présidence.

« C’est le moment le plus judicieux et le plus logique sur le plan stratégique. C’est la fin de la saison, et, en même temps, une nouvelle phase avec une nouvelle équipe d’entraîneurs commence. La nouvelle saison devrait être sous la responsabilité d’Oliver Kahn en tant que nouveau CEO. J’ai déjà dit, il y a deux ans, que nous prévoyions une transition prudente, et c’est finalement ce qui se passe maintenant. C’est comme ça que ça doit être. C’est un adieu avec satisfaction et fierté, je dois remettre un club totalement intact sur le plan sportif, économique et structurel. C’était important pour moi. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin au FC Bayern », a déclaré Karl-Heinz Rummenigge.

C’est une légende de la maison qui va prendre la tête du club. Il s’agit de l’ancien gardien de la Mannschaft, Oliver Kahn. Un nouveau cycle débute au sein du club bavarois.