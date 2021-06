Bagarre au Parlement africain: un député sénégalais donne des coups de pied à sa collègue sud-africaine (vidéo)

Scène surréaliste au Parlement africain en Afrique du Sud, lundi. Au cours d’une plénière sur le renouvellement du bureau de l’institution, une bagarre a éclaté entre les membres de l’Assemblée avec le député sénégalais, Djibril War, qui a donné des coups de pied à sa collègue sud-africaine.

L’élite africaine s’est encore couverte de ridicule. Lundi, au Parlement africain basé en Afrique du Sud, les députés s’en sont venus aux mains, au cours d’une séance plénière. Les chaînes de télévision locales ont diffusé en direct, des images montrant des législateurs en train de se bagarrer et s’insulter les uns les autres.

Selon la presse sud-africaine, relayée par plusieurs médias internationaux, les parlementaires débattaient sur la question de savoir si la présidence devrait être alternée par région. Alors que certains militaient pour la continuer, d’autres souhaitent une rotation régionale des postes de direction.

Et c’est dans cette ambiance surchauffée que l’irréalisable se produit. Alors que les députés se disputaient l’urne, qui devait servir à élire le nouveau président du Parlement, le Sénégalais Djibril War, visiblement excédé, a donné des coups de pied à sa collègue sud-africaine,

Il faut dire que le parlementaire, auteur du coups de pied, a perdu patience face à la volonté du groupe Afrique australe de bloquer le vote. Un groupe, dit-on, qui voulait faire barrage à la candidature de la député malienne, membre du Caucus de l’Afrique de l’Ouest.

Ce geste déplacé de Djibril War a provoqué un tollé général en Afrique du Sud et la victime aurait même porté plainte contre le Sénégalais. Il faut noter que le parlement africain siège deux fois par an à son siège à Midrand. Une localité située entre la capitale sud-africaine, Pretoria, et Johannesburg. Créée en 2004, l’Assemblée est la branche législative de l’Union africaine. Ses membres sont élus par leurs législatures nationales.