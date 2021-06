Alpha, Beta, Gamma… l’OMS rebaptise les variants du Covid-19

Pour ne plus utiliser des appellations « stigmatisantes et discriminatoires », faisant référence aux lieux d’apparition des variants, l’OMS a décidé de leur donner des noms de lettre grecques.

Les variants du Covid-19 changent de noms. Ces nouvelles souches du virus plus contagieuses, voire plus mortelles, qui diffèrent de l’originale, ont été nommées dans un premier temps par le nom du pays où ils ont été détectés. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a, en effet, annoncé, lundi 31 mai, dans un communiqué, le changement de leurs noms, jugés trop « stigmatisants et discriminatoires ».

Les noms scientifiques continueront d’exister, car ils fournissent des données utiles aux experts, mais l’OMS ne les utilisera plus dans sa communication quotidienne. Et l’organisation encourage vivement les autorités nationales, les médias et autres à adopter les nouveaux noms.

Alpha pour le variant identifié au Royaume-Uni (B.1.1.7)

Beta pour le variant identifié en Afrique du Sud (B.1.351)

Gamma pour le variant identifié au Brésil (P.1)

Delta pour le variant identifié en Inde (B.1.617.2)

Kappa pour le variant identifié en Inde (B.1.617.1)

Epsilon pour les variants américains, (B.1.427) et (B.1.429)

Thêta pour le variant identifié aux Philippines, (P.3)

Ces nouvelles étiquettes ont été retenues par un groupe de travail constitué de partenaires du monde entier de l’OMS, dont des scientifiques, de représentants de laboratoires, de chercheurs et d’experts en virologie, en nomenclature microbienne ou en communication de plusieurs pays et agences. «Elles ont été choisies après une large consultation et un examen de nombreux systèmes de dénomination potentiels», précise l’organisation.