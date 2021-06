Aguero: « Quand la possibilité de venir au Barça s’est présentée, je n’ai pas hésité »

Nouveau joueur du Barça, Sergio Aguero a été officiellement présenté, lundi, aux supporters blaugranas. En conférence de presse après cette cérémonie protocolaire, l’Argentin s’est prononcé sur plusieurs sujets comme sa relation avec le capitaine du club catalan, Lionel Messi.

Sergio Aguero est un nouveau joueur du Barça. L’attaquant argentin s’est engagé avec les Blaugranas après dix années passées à Manchester City. Le joueur de 32 ans a signé un contrat de deux ans avec le club culé, soit jusqu’en 2023. Présenté aux supporters catalans, lundi, le joueur en a profité pour répondre aux questions des journalistes.

En effet, présent en conférence de presse, Aguero s’est prononcé sur sa joie de rejoindre le club et a promis de faire son possible pour rehausser l’image du Barça : « Je vais essayer de donner le meilleur au club, d’aider l’équipe à gagner des trophées importants. C’est une joie immense. Depuis que je suis enfant, Barcelone a toujours été mon équipe préférée et surtout depuis que Leo est-là, c’est la meilleure équipe du monde. Quand la possibilité de venir au Barça s’est présentée, je n’en ai pas douté. Comme je l’ai dit, aucun joueur n’hésiterait. »

Il s’est aussi prononcé sur ses problèmes de genou qui l’ont empêché cette saison d’être présent comme il le voulait avec Manchester City : « Sauf cette saison passée à City, j’ai eu neuf très bonnes années. Cette année, un problème de genou m’a empêché de rester, d’être très actif, mais j’ai récupéré et j’ai aussitôt rechuté… Mais ces derniers mois, je me sens parfaitement bien. Mon genou va parfaitement bien et j’ai juste besoin de montrer que je peux faire ce que j’ai fait avec City. »

« J’ai connu Messi comme un garçon »

Par ailleurs, il lui a été demandé si sa signature implique que Messi continuera ? : « C’est évidemment une fierté que nous jouions ensemble, mais ce que Messi décidera sera décidé par lui. S’il continue ici, ce que je pense, nous essaierons de faire de notre mieux, car nous l’avons toujours fait, en équipe nationale. Message aux fans : « Nous savons que Barcelone se bat pour des titres chaque année. J’espère qu’ils seront heureux de moi à la fin de la saison. Sur sa motivation : la meilleure motivation pour venir au Barça ? Être au Barça, c’est être là où se trouve le meilleur joueur du monde. »

Il finira par se prononcer sur son rôle et sa relation avec Lionel Messi : « D’abord, avoir une bonne présaison, ensuite la décision de jouer ou non est prise par l’entraîneur. Je ne considère en aucun cas que je devrais être titulaire permanent. Je respecte mes coéquipiers, tu dois gagner en étant titulaire, ce sera mon rôle. Sur sa relation avec Messi : Je lui parle tous les jours, je ne peux pas vous dire de quoi nous avons parlé. Nous nous connaissons beaucoup et pour moi qui l’ai connu comme un garçon, m’entraînant avec lui tous les jours. Le dernier message, félicitations. »