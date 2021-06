Abdias Géraud Nobimè, un autre produit du digital

Jeune béninois, sujet depuis quelques semaines de reportages, et au centre de l’actualité sur les réseaux sociaux, Abdias Géraud NOBIME est à 18 ans un bon exemple d’entrepreneur à suivre.

Ecommerçant déclaré, gestionnaire de deux blogs sur le développement personnel, Expert en Facebook Ads et Coach en Ecommerce/Dropshipping, il est le fondateur de YEKNI SMILE et le Directeur Général de NOBAB AGENCY. En effet, pour le jeune millionnaire, tout a commencé en classe de première (2019), où il fit la fructueuse rencontre de Junior NATABOU, entrepreneur et homme de l’année béninois en 2020, qui l’avait pris sous son aile.

Voisins de table durant le cursus au lycée, les sujets autour du networking alimentaient sans cesse, le débat entre les deux amis. Par la suite, le jeune Abdias n’avait pas hésité à suivre, en e-commerce, les pas de Junior Natabou qu’il considérait comme une source d’inspiration. Fort de son succès, il décide de lancer ses agences YEKNI SMILE et NOBAB AGENCY respectivement en septembre 2020 et février 2021.

Très vite, le sens du leadership du jeune entrepreneur aura le mérite d’attirer l’attention de nombreuses compagnies à l’international. Ainsi, ce sera sans surprise qu’il décrochera en 2021, pour sa société YEKNI SMILE, un contrat d’affaires avec la Compagnie Américaine JIFU INTERNATIONAL NETWORK. Un énième succès qui couronnera quelques mois plus Abdias Géraud NOBIME, au titre du Représentant au Bénin de ladite compagnie.

Il est à noter que la compagnie JIFU se repose sur le commerce électronique, le développement personnel, la cryptomonnaie, le voyage et le marketing relationnel. La société a été fondée par JEFFERY BOYLE : un des plus grands avocats de l’Amérique, et a pour Vice Président Principal Philippe MOSER un des plus grands Networker Francophones et Coach de John Maxwell: la plus grande école de Leadership au Monde.

À travers cette coopération, Abdias compte désormais aider un maximum de jeunes ambitieux à se faire une place dans le monde du digital.