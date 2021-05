WhatsApp vous permet, enfin, d’accélérer les messages audio pour gagner du temps

Les conversations voix ont de plus en plus la côte au détriment des messages écrits. Pour ne plus perdre beaucoup de temps sur ces audios, une fonctionnalité de WhatsApp vous permet d’accélérer la vitesse de lecture des messages audio, histoire de les passer en revue jusqu’à deux fois plus vite.

WhatsApp vient de déployer une nouvelle fonctionnalité hyper utile. La mise à jour permettant de modifier la vitesse des messages vocaux est disponible sur la version web et l’application iOS d’Apple, et confirme les rumeurs selon lesquelles l’entreprise travaillait à apporter cet outil à ses utilisateurs.

WhatsApp a ajouté des contrôles de vitesse de lecture pour les messages vocaux

Les premières informations sur la possibilité d’accélérer les messages audio sont apparues en mars, lorsque le site spécial WaBetaInfo a annoncé la découverte d’une configuration dans la version bêta de l’application, elle montre que l’audio peut être accéléré. Dans sa nouvelle version, déjà disponible, il est possible de régler la vitesse à 1x, 1,5x et 2x – le rapport a testé trois paramètres via WhatsApp Web et App.

Rattraper Telegram

Avec cette mise à jour, WhatsApp emprunte une autre fonctionnalité à son principal concurrent Telegram. Telegram dispose, en effet, de contrôles de lecture des messages vocaux depuis 2018. Cependant, l’arrivée des contrôles de vitesse de lecture est sans aucun doute un ajout bienvenu qui plaira aux utilisateurs de WhatsApp.

Cette nouvelle fonctionnalité a été la plus demandée par les utilisateurs, principalement dans la période épidémique, où Messenger a vu la demande et l’utilisation des messages vocaux pour la communication entre les contacts. D’autres applications, comme Telegram, ont surgi dans le collimateur des internautes précisément parce qu’elles offrent la possibilité de s’adapter à des vitesses de lecture plus élevées – En dehors de la contestation des conditions d’utilisation et de la confidentialité de WhatsApp.