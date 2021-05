Violences à Jérusalem : Recep Tayyip Erdogan qualifie Israël d’Etat «terroriste cruel»

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, s’est intéressé aux violences qui s’observent à Jérusalem quelques jours. Connu pour son radicalisme à l’égard de l’Etat hébreux, il n’a pas lésiné à traiter Israël d’État «terroriste cruel».

Dans un discours prononcé le samedi 8 mai 2021, à Ankara, la capitale de la Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan, a évoqué les violences sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem qui ont fait plus de 200 blessés. «Israël, État terroriste cruel, attaque de manière sauvage et dénuée d’éthique les musulmans à Jérusalem qui n’ont d’autres soucis que de protéger leurs foyers et leur pays millénaire ainsi que leurs valeurs sacrées», déclare le président turc.

Le chef de l’Etat turc qui a également condamné les violences avec fermeté, a appelé « tous les pays, en premier lieu les pays musulmans« , à agir contre les attaques d’Israël envers les Palestiniens. Il a aussi invité le Conseil de sécurité de l’ONU à « arrêter cette persécution ».

Depuis des semaines, souligne Lorientlejour, les tensions sont vives à Jérusalem mais aussi en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, où les Palestiniens ont manifesté contre les restrictions d’accès imposées par Israël à certains secteurs durant le ramadan et la possible éviction de Palestiniens de Cheikh Jarrah.