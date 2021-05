Violences à Jérusalem: l’Union africaine prend position

L’Union africaine a condamné fermement les bombardements dans la bande de Gaza et les violences entre Palestiniens et forces de sécurités israéliennes, qui ont fait plusieurs victimes.

Muette depuis le début des violences à Jérusalem, l’Union africaine (UA) vient de prendre position. En effet, le président de la Commission de l’Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, a condamné les bombardements dans la bande de Gaza, qui ont tué plus de 21 Palestiniens, et les violentes attaques dans la mosquée Al-Aqsa, commises par les forces de sécurité israéliennes contre des fidèles palestiniens, blessant quelque 300 fidèles.

Pour l’Union africaine, les actions de l’armée israélienne, notamment la poursuite des expulsions forcées et illégales de Palestiniens de leurs maisons à Jérusalem-Est, constituent une violation flagrante du droit international et ne font qu’accroître les tensions dans la région, compliquant la recherche d’une solution juste et durable.

Selon Alwidha, l’UA a réitéré son soutien au peuple palestinien dans sa quête légitime d’un État indépendant et souverain avec Jérusalem-Est comme capitale, et a appelé à des efforts internationaux renouvelés et sincères, pour trouver une solution juste et durable au conflit, fondée sur l’existence de deux États, Israël et la Palestine, dans le cadre des déclarations pertinentes de l’Union africaine et des Nations unies. Selon le nouveau bilan du Hamas, 83 Palestiniens ont été tués dans des raids israéliens, depuis lundi.