Violences à Jérusalem: le Hamas et Israël s’entretuent

La guerre est désormais ouverte entre Israël et le Hamas. La situation explosive, qui oppose les forces de l’ordre israéliennes aux Palestiniens, virent désormais à une escalade militaire assez préoccupante. Du mardi à mercredi 12 mai 2021, plusieurs roquettes ont été tirées des deux côtés, faisant d’énormes victimes. Et le pire est à craindre.

Malgré les appels au calme et à la retenue lancés par la communauté internationale, la situation ne connaît toujours pas de dégel entre Israël et le Hamas, un mouvement islamiste palestinien constitué d’une branche politique et d’une branche armée, principalement actif à Gaza.

A lire aussi: Qu’est-ce que le « Dôme de fer », le bouclier d’Israël efficace contre les roquettes du Hamas ?

Ce mercredi, l’armée israélienne a annoncé la mort d’un de ses soldats dans un tir de missile antichar effectué depuis la bande de Gaza par le Hamas. «Le sergent d’état-major Omer Tabib a été tué ce matin par des tirs antichar lors d’une opération visant à protéger des villages (israéliens) près de la bande de Gaza», indique l’armée.

Parallèlement, le Hamas a annoncé la mort de plusieurs de ses commandants dans des frappes israéliennes contre la bande de Gaza. Selon le communiqué du Hamas, Bassem Issa, chef de sa branche militaire pour la ville de Gaza, chef-lieu de ce territoire palestinien, et de «nombreux» autres hauts responsables militaires de l’organisation ont été tués dans des frappes de l’armée israélienne.

A lire aussi: Conflit israélo-palestinienne: Fatou Bensouda s’inquiète des « crimes » commis

Lundi, le Hamas avait tiré au moins 7 roquettes sur Israël qui a riposté avec des frappes sur des positions terroristes. Mardi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait annoncé que son pays va « intensifier » des attaque contre le Hamas, après la mort de deux Israéliennes dans des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza.

Le Hamas reste droit dans ses bottes et a indiqué avoir lancé 137 roquettes en «cinq minutes», mardi après-midi, sur la ville Ashkelon (sud) et celle voisine d’Ashdod, des frappes simultanées visant à déjouer le bouclier antimissile israélien «Dôme de Fer». Les deux parties sont désormais déterminées et se livrent une bataille violente, dont l’issue est incertaine. Pour l’heure, les alliés appellent à la paix, afin de ne pas dresser le nid à une escalade militaire aux dégâts multiples.