Violences à Jérusalem: interpellé, le Sénégal réagit enfin

Appelé à prendre position sur la situation qui perdure entre Israël et la Palestine, le Sénégal a rompu le silence, jeudi, en appelant à la désescalade des tensions.

Dans un message adressé aux musulmans et aux chrétiens à l’occasion de la célébration concomitante de la fin du Ramadan et de l’Ascension, le jeudi soir, le président sénégalais, Macky Sall, s’est intéressé aux violences qui se déroulent à Jérusalem. Il a lancé « un appel pour une désescalade, afin que la paix revienne et que les discussions saines et sereines puissent être engagées entre ces deux communautés dans le respect du droit international« .

A lire aussi: Les États-Unis empêchent une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur le conflit israélo-palestinien

Le Sénégal, qui a condamné le recours à la violence sous toutes ses formes, a appelé Israël à tenir compte de la situation et à agir dans le sens de l’apaisement. Il a réitéré « son attachement à l’avènement d’un Etat palestinien viable, coexistant avec l’Etat d’Israël ».

En début de semaine, l’ambassadeur de la Palestine à Dakar avait appelé les autorités sénégalaises à prendre position sur la situation actuelle entre Israëliens et les Palestiniens. Le Sénégal préside le comité le plus important de l’ONU et, en tant quel tel, il est important qu’il marque clairement sa position, selon l’ambassadeur Safwat Ibraghith.