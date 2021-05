Violences à Jérusalem: des sénateurs américains exhortent Joe Biden à interrompre les négociations avec l’Iran

Dans un communiqué rendu public, mercredi, une quarantaine de sénateurs du GOP a appelé le président américain, Joe Biden, à suspendre les négociations avec l’Iran, dans un contexte où le Hamas, allié des Iraniens, est engagé dans une guerre ouverte contre Israël.

L’escalade du conflit israélo-palestinien fait déjà des remous aux Etats-Unis, allié traditionnel de l’Etat hébreu. Mercredi, plus de 40 sénateurs du GOP ont signé une lettre, exhortant le président Joe Biden à interrompre les négociations avec l’Iran, dont le soutien au Hamas n’est plus à démontrer.

Le Hamas «cible les civils et les villes israéliennes, y compris la capitale d’Israël, Jérusalem. Cela est troublant car les membres de votre administration sont actuellement à Vienne pour négocier avec l’Iran, le principal État sponsor mondial du terrorisme », lit-on dans la lettre. «À la lumière de ces récentes attaques du Hamas contre Israël, les États-Unis devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour demander des comptes à Téhéran et en aucun cas accorder un allègement des sanctions à l’Iran.»

« Les États-Unis qui s’engagent dans des négociations actives avec l’Iran et fournissent potentiellement des milliards de dollars d’allègement des sanctions contribueront sans aucun doute au soutien de l’Iran au Hamas et aux autres organisations terroristes qui attaquent les Américains et nos alliés« , ont ajouté les sénateurs. «Nous vous demandons de mettre immédiatement fin aux négociations avec l’Iran.»

Selon un dernier bilan, les violents affrontement entre Israël et le Hamas ont fait 80 morts, côté palestinien, et sept, côté israélien. Israël a frappé des centaines de cibles dans la bande de Gaza, tandis que le Hamas a tiré plus de 1 600 roquettes sur des villes et villages israéliens, depuis lundi.

Les Etats-Unis négocient actuellement avec l’Iran pour réintégrer le plan d’action global conjoint ou «accord nucléaire», que les États-Unis ont initialement conclu sous le président Obama, puis se sont retirés sous Donald Trump.

Le négociateur iranien, Abbas Araqchi, a déclaré à la télévision d’État que les États-Unis se sont déclarés prêts à lever certaines sanctions économiques contre l’Iran en échange d’un retour aux termes de l’accord.

« Les informations qui nous ont été transférées du côté américain sont qu’ils sont également sérieux en revenant à l’accord nucléaire et ils ont jusqu’à présent déclaré qu’ils étaient prêts à lever une grande partie de leurs sanctions”, a déclaré Araqchi.