Vaccination anti-covid au Togo: le gouvernement annonce le début de l’administration de la deuxième dose

Le gouvernement togolais a annoncé, mardi, que la deuxième vague de la vaccination contre la maladie à coronavirus va débuter la semaine prochaine.

Élargie récemment à toutes les régions du Togo, la campagne de vaccination contre le covid-19 va passer à une nouvelle étape. Les équipes déployées démarreront à partir de la semaine prochaine, l’administration de la deuxième dose, a annoncé, mardi, le Gouvernement dans un communiqué.

Les opérations seront, notamment facilitées par l’arrivée, il y a quelques jours, des nouvelles doses obtenues dans le cadre de l’initiative Covax. La stratégie vaccinale du Togo demeure la même, vacciner le plus possible de personnes afin de parvenir à l’immunité collective. A ce jour, plus de 160 000 personnes ont reçu leur première dose.