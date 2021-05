Une Malienne donne naissance à 9 bébés au Maroc

Le gouvernement malien a annoncé, mardi, qu’une jeune femme, originaire de Tombouctou, admise le 30 mars 2021, dans une clinique marocaine pour prise en charge de sa grossesse, a mis au monde 9 bébés.

Après un séjour médical de deux semaines à l’Hôpital du Point G de Bamako, sur instruction du Président de la transition, Bah N’DAW, dame Halima Cissé a été admise le 30 mars 2021 dans une clinique marocaine pour prise en charge de sa grossesse. Selon la ministre malienne en charge de la Santé et du Développement social, la jeune femme a connu une issue heureuse de sa grossesse à fœtus multiples.

Elle a accouché, par césarienne, de neuf (9) nouveau-nés au lieu de sept (7) annoncés par les résultats d’échographies faites au Mali comme au Maroc. « Les nouveau-nés (cinq filles et quatre garçons) et la maman se portent tous bien », informe la ministre, qui a adressé ses félicitations aux équipes médicales du Mali et du Maroc, « dont le professionnalisme est à l’origine de l’issue heureuse de cette grossesse ».