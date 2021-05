UEFA: la finale de la Ligue des Champions délocalisée (officiel)

Ce jeudi 13 mai 2021, l’UEFA a officialisé la délocalisation de la finale de la Ligue des Champions 2020-2021. Ce choc entre Manchester City et Chelsea se joue désormais à Porto.

C’était pressenti, c’est désormais officiel. La finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea est délocalisée au Portugal, sur la pelouse du FC Porto. L’UEFA a annoncé la nouvelle, ce jeudi, via un communiqué.

The #UCLfinal between Manchester City and Chelsea will now be held at the Estádio do Dragão in Porto.



6,000 fans of each team will be able to attend.



