Turquie: le gouvernement éclaboussé par les accusations d’un chef mafieux

C’est le feuilleton du printemps et des millions de Turcs n’en ratent pas un épisode. Dans des vidéos mises en ligne depuis début mai, un chef mafieux accuse des hommes politiques de premier plan d’être mêlés au trafic de drogue, à des assassinats et d’entretenir des liens troubles avec la pègre.

Les allégations de Sedat Peker, une figure du crime organisé en fuite qui se réclame du camp nationaliste, ont provoqué un tsunami sur la scène politique turque, submergeant le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan et éclaboussant son influent ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu.

Allant de la corruption aux assassinats politiques en passant par le trafic de drogue et le viol, les accusations de M. Peker visent le cercle rapproché de M. Erdogan, dont un ancien Premier ministre, des hauts responsables et des membres de leurs familles.

La notoriété du chef mafieux, connu pour avoir été précédemment proche du pouvoir et faisant partie des grands noms du milieu, explique l’audience spectaculaire qu’attirent ses vidéos, dont la dernière a enregistré plus de 14 millions de vues.

M. Peker a été condamné à plusieurs reprises dans des cas d’escroquerie et en lien avec le crime organisé. Il a quitté la Turquie l’année dernière pour échapper à de nouvelles poursuites et affirme aujourd’hui vivre aux Emirats arabes unis. Dans ses vidéos, il apparaît assis derrière un bureau soigneusement ordonné, narrant anecdotes croustillantes et épisodes rocambolesques, entre fous rires et explosions de colère.

Après avoir gardé le silence, M. Erdogan, sans citer directement M. Peker, a vigoureusement défendu mercredi son gouvernement et le ministre de l’Intérieur, au coeur des accusations. « En 19 ans, nous avons écrasé une par une les organisations criminelles », a-t-il affirmé, ajoutant qu’il se tenait « aux côtés » de son ministre.

« Le vilain messager »

Même en l’absence de preuves, ces accusations tombent au plus mauvais moment pour M. Erdogan dont la popularité pâtit de la hausse de l’inflation et de la vertigineuse chute de la livre turque. M. Peker, 49 ans, a mis en ligne à ce jour sept vidéos, ayant chacune une durée de plus d’une heure, et envisage de continuer à alimenter cette série très attendue par des millions de spectateurs.

Toutes ses vidéos sont méticuleusement mises en scène, montrant des publications ou des objets censés envoyer un message à ses adversaires, dont notamment une biographie de Bob Dylan intitulée « Le vilain messager ». Le gangster a accusé le fils de l’ancien Premier ministre Binali Yildirim, Erkam, d’être mêlé à un trafic de drogue et l’ancien ministre de l’Intérieur Mehmet Agar d’être impliqué dans le meurtre d’un célèbre journaliste d’investigation en 1993. Les deux hommes ont rejeté ces accusations.

Soylu « le coquet »

Le chef mafieux s’en prend particulièrement à M. Soylu qu’il surnomme « le coquet », jurant de « détruire » le ministre qu’il accuse de l’avoir trahi après l’avoir un temps protégé. Mais il a jusqu’à présent épargné M. Erdogan, qu’il appelle affectueusement « frère Tayyip » et accuse son cercle intime de le tenir dans l’ignorance.

Le gangster affirme avoir décidé de diffuser ces vidéos pour se venger après une perquisition de police musclée à son domicile à Istanbul au cours de laquelle sa femme et ses enfants ont été traités d’une manière « irrespectueuse ». « J’ai toujours dit que je mettrais le monde à feu et à sang si on touche à ma fille. Regardez-moi le faire », a-t-il lancé dans sa première vidéo.

Malgré son casier judiciaire fourni, il rejette l’étiquette de « chef mafieux » et se présente en simple homme d’affaires. Si sa réputation fait peser des doutes sur la véracité de son récit, beaucoup trouvent ses accusations crédibles. « Il peut y avoir des détails qui manquent ou des erreurs dans son récit, mais les informations qu’il contient doivent être prises en compte », a affirmé lundi l’ancien chef de la police Hanefi Avci à la chaîne Sozcu TV.

Signe de la préoccupation du gouvernement quant à l’impact de ces vidéos sur l’opinion publique, un journaliste de l’agence de presse étatique turque Anadolu a été limogé vendredi après avoir posé une question à deux ministres sur les accusations formulées par M. Peker.