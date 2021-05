Trophées UNFP: Benzema, Kanté et Dembélé nommés

les Trophées UNFP récompensent aussi le meilleur joueur français de l’étranger. Pour la saison 2020-2021, 5 joueurs ont été nominés, ce mardi 11 mai 2021, parmi lesquels, Karim Benzema, tenant du titre, et grandissime favori cette année aussi.

Pour le compte du Trophée UNFP du meilleur joueur français évoluant à l’étranger, la liste des 5 nommés a été publiée, ce mardi. Hugo Lloris (Tottenham), N’Golo Kanté (Chelsea), Karim Benzema (Real Madrid), Ferland Mendy (Real Madrid) et Ousmane Dembélé (FC Barcelone) sont les 5 expatriés nommés dans cette catégorie.

Tenant du titre et auteur de 28 buts cette saison, toutes compétitions confondues, Benzema s’avance en grand favori pour conserver sa couronne. N’golo Kanté aurait pu être un grand challenger de Benzema sans ses pépins répétitifs cette saison. Le milieu de Chelsea est quand même récompensé pour sa prestation remarquée en demi-finale de C1 face au Real.

La présence de Dembélé récompense sa bonne saison avec le Barça et celle de Mendy, son palier franchi au Real. Le choix Lloris est, quant à lui, plus discutable… Le gagnant sera connu entre le 20 et le 23 mai.

Les nommés pour le titre de meilleur joueur français de l’étranger: