Tour du Bénin 2021 : Moov Africa tient sa promesse

En marge du Tour cycliste international du Bénin (17 au 22 mai), Moov Afrika a promis offrir des spectacles gratuits et donner de la joie sur le Tour. Après deux étapes, on peut constater la tenue de cette promesse grâce aux différentes animations avec car podium qui s’illustre par des dons de produits et gadgets Moov Africa, sans oublier les concerts d’artistes.

La place Tabera à Djougou a reçu le mardi 18 mai 2021 sa couche de joie, grâce à la présence de Nikanor sur scène. L’artiste à la voix mélodieuse a fait balader le public via ses beaux titres. C’est la cérémonie de remise des prix après l’étape II qui fait place à ce spectacle. « Avec Moov Africa, c’est la joie sur tout le tour, on fera des heureux. Comme l’a promis le DG en Conférence de presse, Moov Africa va donner de la joie dans toutes les villes qui accueillent le Tour.« , nous a confié un responsable du réseau GSM.

Suivre quelques séquences de Nikanor sur scène.