Tour du Bénin 2021 – Etape 2: Bashiki écrit sa légende, Daumont en Jaune, Moov Africa tient sa promesse

Le béninois Idrissou Bashiki s’est hissé pour la première fois de son histoire sur un podium de Tour continental. Le capitaine de l’équipe nationale A du Bénin a fini 3e au classement de la deuxième étape du 16e Tour cycliste international du Bénin. Le burkinabé Paul Daumont vainqueur d’étape pour la deuxième fois de suite conserve le maillot jaune.

Lancés sur une distance de 100 Km entre Toucountouna et Djougou, les 36 coureurs au départ ont géré la course jusqu’aux Km 10. Moment choisi par un groupe de 24 coureurs qui ont allumé la mèche. C’est donc au sprint final que le jeune espoir du cyclisme burkinabé va confirmer son expérience de la gagne et surtout le travail d’équipe effectué par ses autres coéquipiers.

Paul va passer la ligne d’arrivée après 2h 39mn 32″ avec une vitesse moyenne de 36,37 Km/h. Derrière lui, on retrouve l’ivoirien Abou Sanogo et le béninois Idrissou Bashiki. Une victoire laborieuse au vu de l’écart entre le maillot jaune et le 2e (même temps) ainsi que le 3e (-2 sec).

Paul Daumont s’attendait à cette réactivité de ses adversaires. « Ça a été une course mouvementée, on devait s’y attendre, on n’a dévoilé nos capacités hier (lundi 17 mai 1ère étape), donc on devait forcement s’attendre à une plus grosse rivalité aujourd’hui. Il y a eu assez d’attaques dans les sprints intermédiaires notamment des équipes béninoises surtout dans le dernier kilomètre (…). J’ai pu compter sur mes coéquipiers qui ont une grande expérience, pour contrôler la course (…). Je suis content de pouvoir récompenser leur travail. « , a-t-il expliqué.

Le béninois Bashiki quant à lui est fier du travail d’équipe de ses partenaires. » Je remercie mes partenaires pour le travail abattu. Je pense que nous pouvons essayer de gagner une étape. Je suis très heureux, parce que c’est la première fois que je suis sur un podium. », a laissé entendre avec sourire le « fils de Djougou« .

Moov Africa tient sa promesse

Moov Africa, parrain de la 2e étape du Tour cycliste international du Bénin s’est bien avant occupé de l’arrivée des coureurs, dont les meilleurs ont été couverts de lot dans une ambiance festive en présence du directeur général Omar Nahli et bien d’autres autorités politico-administratives. Sans oublier la marré humaine venue encourager les coureurs.

Ouverture de l'agence Moov Africa #Djougou

Les populations de la Cité des Kpétoni peuvent se réjouir d'avoir une agence de Moov Africa.Le géant de la téléphonie mobile, sponsor du Tour renforce ses bases dans cette ville très dynamique du Septentrion.

A suivre ce mercredi la 3e étape du Tour cycliste international du Bénin. Un critérium de 105 Km attend les coureurs.

