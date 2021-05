Tour du Bénin 2021 – Etape 3 : Paul Daumont a encore la bise

Le coureur burkinabé Paul Daumont a encore gagné la 3e étape du Tour cycliste du Bénin le mercredi 19 mai 2021 à Parakou. Il a régné sans partage sur les 10 derniers Tours (30 au total) de l’épreuve du jour en terminant la course en 2h 46mn 51″ avec une vitesse moyenne de 33.44 Km/h. Le premier béninois Idrissou Bashiki a loupé de justesse le podium, finissant 4e.

Dès le coup d’envoi de la course, le béninois Bashiki a lancé une échappée, il sera devancé après deux tours par Romuald Soudji. Ce dernier également après deux tours va se faire devancer par un nigérian, ensuite un nigérien va aussi prendre le relai.

Jusqu’à la 11e étape, Soudji prendra au moins deux fois le devant de la course, mais sans suite favorable. Les béninois vont essayer de se mettre dans les roues de leurs adversaires, mais quelques uns ( Rémy, Soudji) attendus pour aider leur capitaine Bashiki à faire la différence vont être victimes de pannes inattendues.

Les coureurs burkinabé notamment Harouna Ilboudo et Paul Daumont ne sont jamais loin des différentes têtes de course. Ces deux coureurs assuraient le tempo. Mais, après le 3e point chaud, Paul Daumont a allumé la mèche. Il sera bien propulsé par son coéquipier Ilboudo. Ce dernier va annihiler les attaques monstrueuses de l’ivoirien Sanogo.

Paul Daumont va de son côté mettre le pied sur l’accélérateur pour creuser un écart considérable de quoi décourager ses concurrents. Une bonne stratégie et une ingénieuse attaque pour le maillot jaune qui ne sera jamais rattrapé dix tours avant l’arrivée. Il pouvait compter sur Koné, Salifou, et Meofou qui étaient à la planche.

A quatre tours de la fin Daumont avait plus de 2mn sur le deuxième peloton et 1mn 28″ sur celui intermédiaire. C’est au final avec une avance de 1 mn 45″ sur ses propres coéquipiers et 1mn 47″ sur l’ivoirien Sanogo que le maillot jaune va passer sans pression la ligne. Il va se permettre une arrivée spéciale (voir vidéo).

Le Bénin B perd une place, Bashiki N°1

Au classement général par pays, le premier constat au terme des résultats a été l’avancée du Nigeria. Le géant de l’Est se positionne 3e derrière le Bénin A 2e. Le Niger malgré son grand retard lors de la première étape a pris des points.

Le seul béninois toujours dans le top 10 est Idrissou Bashikou. Par ailleurs, la 4e étape va se courir entre Abomey et Lokossa sur une distance de 87 Km. Et c’est la plus petite distance des six étapes.