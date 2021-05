Tour du Bénin 2021 (Etape 2) : Moov Africa parrain

Le géant de la téléphonie mobile Moov Africa est le parrain de la deuxième étape du 16e Tour Cycliste international du Bénin. Une étape qui s’étend sur 100 Km entre Toukountounan et Djougou. Ceci avec un parcours ballonné.

Dans le cercle fermé des sponsors sur le Tour du Bénin, Moov Africa via cet évènement s’offre un méga bain de visibilité, mais en retour contribue à l’essor du vélo béninois. Ses responsables amoureux du sport, le cyclisme en particulier ont décidé de faire des heureux dans toutes les villes où passe le Tour.

Tour du Bénin 2021 : Equipe du Burkina Faso

Tour du Bénin 2021 : Equipe du Bénin

Tour du Bénin 2021 : Equipe de la Côte d’Ivoire

Tour du Bénin 2021 : Equipe du Sénégal

Tour du Bénin 2021 : Equipe du Niger

Tour du Bénin 2021 : Equipe du Nigéria

Entre initiative de concerts pour égayer les populations, partage de t-shirts, Clés USB, Modem Internet, casquettes, gadgets et autres, Moov Africa entend faire une présence remarquable au départ comme à l’arrivée. Selon nos informations, le siège Moov Africa à Djougou sera inauguré, ce mardi 18 mai 2021 à cette occasion. La cité des Kpétoni, dénommée temple du sport dans le septentrion est déjà aux couleurs des panneaux du géant de la communication. Elle va marquer la fin de l’étape 2 du Tour. Ceci après avoir marqué le lancement de la compétition 24 heures plutôt.

On dénombre deux Sprints intermédiaires sur cette 2e étape. Le premier au marché de Perma juste à la sortie de Natitingou et le second au niveau de la mosquée à l’entrée de Copargo (voie vallonnée).