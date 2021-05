Tour du Bénin 2021 – Etape 1 : Paul Daumont vainqueur, le Burkina Faso en maître

Le coureur burkinabè Paul Daumont a remporté la première étape du Tour du Bénin 2021 ( Djougou- Boukombé, 123 Km), ce lundi 17 mai. L’espoir du cyclisme au pays des hommes intègres a gagné sans pression, puisqu’il a franchi, seul, la ligne d’arrivée après 3h 17min 57″, soit une vitesse moyenne 37,28 km/h. Il prend 2 min 19 sec et plus sur quatre de ses compatriotes qui l’ont succédé. Le premier béninois au classement général, après l’étape 1 est Ricardo Sodjede.

Lancé à 9h 3 minutes, les 37 coureurs sont restés groupés jusqu’après Natitingou. A une cinquantaine de kilomètre de la fin d’étape, on a constaté les premiers besoins de coureurs. Ainsi, nigérien et béninois étaient obligés de se refaire la cerise notamment les béninois Rémy Sowou, Emmanuel Sagbo, Soudji Romuald.

La mèche de la première étape sera allumée à 33 Km de l’arrivée (au Km 90) par trois coureurs dont Paul Daumont en tête suivi de son compatriote Harouna Ilboudo. On pouvait voir en intermédiaire dans cette échappée , la présence du nigérian Yusuf Abdulmalik. L’écart entre ce dernier et les deux cyclistes Etalons pourrait avoisiner un kilomètre et demi. Cependant, on a noté plus de 4 Km entre le nigérian et un autre peloton étiré composé de quatre béninois en tête, quatre burkinabè derrière et une mixité entre les autres nationalités.

La suite sera une question de stratégie de course et d’expérience. Après avoir sucer la roue des béninois, les burkinabè ont mis le turbo pour enfin faciliter la route au futur maillot jaune. A une dizaine de kilomètre de l’arrivée, les Etalons ont régné en maître. Paul Daumont, passe avec mention très bien, ensuite 2 min19 sec après quatre de ses compatriotes passent aussi avec succès et derrière tout va se jouer au sprinte entre neuf coureurs.

Le Burkinabé Abdoulaye Rouambe ajuste Idrissou Bashiki au classement d’étape, mais au classement général, c’est plutôt Sodjede Ricardo qui est le premier béninois. l’espoir du cyclisme béninois compte 2 min 31 sec de retard sur le Maillot Jaune. Bashiki 2e au classement général après étape est à 4 min 02 sec de retard sur Daumont.

Le Burkina prend la tête du classement par équipe (9:59:05) et se voit toujours talonner par le Bénin (1, 10:04:26 et 2, 10:12:20 ) et le Nigeria est 4e.

Que retenir du vainqueur de l’étape I du Tour du Bénin ?

Paul Daumont (21 ans) est un coureur cycliste burkinabè, membre de l’AS Bessel. Médaillé de bronze en 2019 sur la Route Espoir, médaillé d’argent au 15e championnat d’Afrique en Egypte (Contre la montre). Il est étudiant en management et marketing.