Tour du Bénin 2021 (Acte 4) : Le vainqueur d’étape varie, mais pas le Maillot Jaune

Le burkinabé Salifou Yarbanga a gagné ce jeudi 20 mai 2021 à Lokossa, la 4e étape du Tour du Bénin en 2h 22 min 23 sec soit une vitesse moyenne de 36,66 Km/h. Il succède ainsi à Paul Daumont son coéquipier indétrônable sur les 3 étapes précédentes. La razzia du burkina continue, puisque 5 burkinabè se retrouvent au top 5 du classement général après 4 étapes.

Le maillot jaune de la 16e édition du Tour cycliste internationale de Cotonou demeure sur les épaules du burkinabé de 21 ans Paul Daumont. S’il avait réussi à toujours franchir la ligne d’arrivée avant ses autres concurrents, ce jeudi aurait été, une journée atypique pour de nombreux coureurs qui ont fait connaissance avec la sorcière aux dents vertes.

Entre chutes et pannes mécaniques, plusieurs coureurs à l’instar du maillot jaune ont loupé le sprint final. Cependant, le jeune Daumont peut se réjouir d’avoir le vainqueur d’étape dans son écurie.

Salifou Yarbanga, puisque c’est lui dont il s’agit a été l’heureux vainqueur du Tour du Bénin 2018. Il avait juste que là été à la planche. » Cette étape, nous nous sommes mobilisés pour protéger le maillot jaune. A 10 Km de l’arrivée, il y avait une échappée donc Paul et Harouna se sont grouillés pour rejoindre et moi, je devais les protéger. Mais à quelques mètres de l’arrivée, il y a eu une panne mécanique avec Paul, donc j’ai été obligé de finaliser la course.« , a dit l’heureux gagnant de la 4e étape. En bon sprinter, il a tenu tête au terme des 87 Km au nigérian Vitalis Bethel (2e) et l’ivoirien Kouadio Kouamé Antoine (3e).

Les coureurs ont dans l’ensemble passé la journée la plus difficile depuis le démarrage du Tour du Bénin. Alors qu’Abomey-Lokossa, était la plus petite distance du parcours, nombre de curieux voyaient une journée relaxe pour les compétiteurs. Mais hélas, entre pannes, chutes et blessures surtout aux derniers 500 mètres, plusieurs coureurs favoris n’ont pas pu atteindre leurs objectifs.

Qu’en est-il du Bénin ?

Le premier béninois au terme de l’étape 4 a été un coureur de l’équipe B, notamment Emmanuel Sagbo (14e), il est juste suivi de son compatriote Sidi Zoukaneiri ( aussi dans team Bénin B). Idrissou Bashiki, au classement général reste 7e avec 6 mn 18″ de retard sur le burkinabé Paul Daumont ( Maillot Jaune).

Blessé, lors d’une chute, alors qu’il était dans le groupe de tête, il a fini 26e au classement par étape. Il demeure le meilleur béninois après avoir retrouvé un podium à Djougou (3e) et 4e à Parakou. « On ne se décourage pas, si ce n’était pas cette chute, on visait le podium. On a encore deux étapes et on promet de tout donner pour faire plaisir aux béninois et surtout au président de la (FBC) Hazoumè.« , a confié à notre rédaction l’enfant chouchou de Djougou.

La capitale politique et administrative du Bénin va abriter la 5e journée ce vendredi 21 mai 2021. Ce sera un critérium (circuit fermé de 116 Km).