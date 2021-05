Tour Bénin 2021 : Venez vivre la dernière étape ce jour avec Moov Africa

Cotonou va marquer ce samedi 22 mai la fin du Tour Cycliste international du Bénin. Une compétition dominée par le Burkina Faso. Le départ sera donné à 14 heures sur le Boulevard des Armées, plus précisément carrefour Kossi. Un circuit fermé (critérium) de 101 Km attend les coureurs qui vont rivaliser d’ardeurs pour les derniers prix. Sponsor de l’événement Moov Africa a fait des heureux sur le long du parcours et n’a pas fini. Alors venez voir.

Lancée le lundi 17 mai à Djougou, la délégation Tour s’est arrêtée à : Natitingou, Toucountouna, Boukombé, Parakou, Bohicon, Abomey, Lokossa, Porto-Novo et enfin ce jour à Cotonou. Le maillot jaune a certes déjà un preneur Paul Daumont du Burkina, mais cette dernière reste une course d’école et d’apprentissage pour les béninois. Piégés à Porto Novo, ils savent qu’ils doivent corriger le tir et Chatouiller les pédales.

Alors qu’ils n’ont plus rien à perdre, il va falloir en rouler une dégueulasse, pour ne pas laisser les burkinabè dans un confort royal. « On va essayer aussi de contrôler les échappées. Et surtout tenter d’inquiéter les burkinabè. Alors on doit rouler pour notre propre bien et ensuite pour celui des responsables.« , a dit Idrissou Bashiki, capitaine de l’équipe A du Bénin. Dans une interview accordée aux médias à Porto-Novo, le président de la Fédération béninoise de cyclisme Romuald Hazoumè a été sidéré par l’ambiance.

» Le Tour n’est pas fini, mais c’est formidable. Vous aviez vu l’ambiance des nigérians ?« , a-t-il interrogé, en raison de forte présence de ressortissants nigérians qui ont mis de l’ambiance. Sans oublier des locaux qui ont ovationné à chaque passage des coureurs sur tout le long. « Ce public a été le meilleur, depuis…« , a dit avec sourire un coureur burkinabé.

« Avec Moov Africa ….ça bouge… »

La compétition jusque-là s'est déroulée dans une ambiance remarquable en particulier grâce à Moov Africa et les autres sponsors. Ce dernier a donné de la joie le long du parcours via : actions sociales, concerts et distributions de lots, lors des jeux animés par une caravane affrétée pour la circonstance.

