Tour Bénin 2021 : trois différents vainqueurs en 5 étapes

Le Tour du Bénin a bouclé à Porto-Novo ce vendredi 21 mai 2021 sa cinquième étape. Koné Souleymane est le troisième vainqueur d’étape, après Paul Daumont et Salifou Yarbanga. Le burkinabé a avalé les 87Km en 2h 22 mn 35″ avec une vitesse moyenne de 36.31 Km/h. L’ivoirien Kouadio Antoine et le nigérian Okeyah Temple Bethel ont respectivement terminé 2e et 3e au classement par étape.

Paul Daumont sur les trois premières étapes (Djougou- Boukombé, Toucountouna – Djougou et le critérium de Parakou) a régné sans partage. Mais, lors de la 4e étape entre Abomey et Lokossa, suite à un souci mécanique de ce dernier son compatriote et équipier Salifou Yarbanga a gagné au nom de la patrie. La victoire d’étape va connaître un nouveau visage à Porto-Novo à l’occasion de la 5e et avant dernière journée. et c’est toujours un burkinabé qui va passer au terme du sprint final.

Conscient que Paul Daumont était le danger, la plupart des coureurs sont restés dans sa roue. Alors que ce dernier avait plus grand chose à prouver, il fallait juste un sursaut d’orgueil des autres concurrents en exigeant plus de travail des burkinabè. Une multiplicité des échappées, ce qui permettra d’augmenter le Km/h ( faible sur 87 Km) et inquiéter l’écurie du pays des hommes intègres. Cette dernière a donné des leçons de stratégie et de lecture de course à nombre de participants.

Le piège burkinabè passe

Après avoir réussi à focaliser l’attention sur Paul (Maillot Jaune), l’équipe du Burkina semblait avoir une idée de la fin de course. Les adversaires l’ont compris qu’à la fin de course. Alors que la plupart marquait à la culotte Paul Daumont, en attendant de lui, le top du Sprint final, « automatiquement, ils (les burkinabè) ont trompé » leur « vigilance et un autre burkinabé a remporté l’étape (5). », a regretté le béninois Idrissou Bashiki. Le piège burkinabé est donc bien passé. Que ce soit avec les béninois ou les étrangers.

Tous les regards seront tournés vers la fin du Tour ce samedi 22 mai (14h Boulevard des armées)