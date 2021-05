Togo: un guichet unique pour renforcer la contribution de la diaspora

Le ministère chargé des Togolais de l’extérieur lancera, officiellement, le lundi 10 mai prochain, à Lomé, le Guichet de la Diaspora togolaise. Cette initiative, dont le dévoilement sera couplé à celui du Programme d’actions pour le renforcement des contributions de la diaspora togolaise au Plan Togo 2025, doit, selon le communiqué du gouvernement, contribuer au développement du pays.

L’une des missions du Guichet de la diaspora sera d’encourager les Togolais résidant à l’étranger, à participer au développement économique et culturel du Togo, et à promouvoir son rayonnement dans le monde. Le guichet devra également favoriser l’émergence de groupes d’investisseurs au sein de la communauté togolaise de l’extérieur et participer à la mobilisation des partenaires internationaux.

Depuis 2018, le gouvernement a multiplié les actions destinées à impliquer davantage la diaspora togolaise dans le processus de développement du pays. Un Haut Conseil a ainsi été mis en place, des mesures fiscales incitatives prises, et des événements organisés.

Il y a quelques semaines, le Togo et la France ont posé les premiers jalons d’un nouveau dispositif, Talents en commun, qui doit permettre à la diaspora de mettre son expertise au profit des pays africains. Pour information, un peu plus de deux millions de Togolais vivent à l’étranger.