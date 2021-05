Togo: Paulo Duarte surpris de l’annonce de sa nomination par la FTF à la tête des Eperviers

Annoncé officiellement par la Fédération Togolaise de Football (FTF) pour remplacer le technicien français, Claude Le Roy, à la tête de l’équipe nationale, l’entraîneur portugais, Paulo Duarte, n’est pas prêt à débarquer au Togo. En effet, il n’est pas encore au terme de son contrat avec Primeiro Agosto.

Ceux qui attendent de voir Paulo Duarte sur le banc des Eperviers doivent s’armer de patience. Dans un entretien diffusé sur le site officiel de Primeiro Agosto, club qu’il dirige actuellement, le portugais, Paulo Duarte, dit être surpris de l’annonce de sa nomination à la tête des Eperviers du Togo.

Il a confirmé qu’il y a eu accord avec la fédération togolaise mais qu’il est surpris que l’instance annonce cette nouvelle. La raison ? Paulo Duarte est toujours sous contrat avec l’équipe angolaise Primeiro Agosto et ne débarquera que dans quatre mois. « Il est encore sous contrat avec le club. Il ne partira pas sans terminer le contrat avec Agosto, c’est clair et net. Il avait bien dit et fait comprendre cela à la fédération », explique Juno Dimbu, un journaliste togolais, qui a traduit les propos de Paulo Duarte.