Togo – Lutte anticriminalité: près de 400 interpellations et une centaine d’objets saisis

Dans leur lutte contre la criminalité, notamment à Lomé, la capitale du Togo, les forces de l’ordre ont déjà interpellé près de 400 personnes et mis la main sur une batterie d’objets divers, dans le cadre de cette opération qui n’a pas encore livré tous ses secrets.

« Zéro criminalité », telle est la mission qu’a fait sienne, la police togolaise, depuis quelques mois, avec le lancement d’une opération anticriminalité. Cette opération, dont les forces sont concentrées sur la capitale du pays, donne des résultats positifs. Lundi, les forces de défense et de sécurité ont effectué dans la préfecture de Blitta (région centrale), des opérations de contrôle de zone.

A lire aussi: Togo: saisie de 1 300 cartouches de chasse calibre 12, à destination du Bénin

Les interventions, qui s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité, ont consisté comme les précédentes, en des actions de bouclage, contrôle d’identité et visites domiciliaires. Au final, plusieurs objets, parmi lesquels des armes (6 fusils de chasse, 5 canons et crosses), des pièges et une moto, ont été saisis et confiés à la gendarmerie nationale pour des enquêtes. Depuis le début de ces opérations, près de 400 personnes ont été interpellées et une centaine d’objets divers saisis.