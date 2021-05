Togo: le chef de la diplomatie en séjour à Ankara

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, effectue, depuis ce lundi, une visite officielle en Turquie. Ce déplacement constitue une première, à l’instar de celle de son homologue, Mevlüt Çavuşoğlu, il y a un an au Togo.

Le Togo et la Turquie renforcentleurs liens diplomatiques. Après la visite du chef de la diplomatie turc, Mevlüt Çavuşoğlu, au Togo, suivie de la création de l’ambassade de la Turquie à Lomé, le ministre togolais des Affaires étrangères est à Ankara, ce lundi, pour discuter de la coopération bilatérale.

I m happy to be in Turkey and share with you all the opportunities to invest in Togo. https://t.co/X31Q1EwccY