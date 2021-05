Togo: bientôt un Fonds spécial dédié au développement du Sport

Le Togo se dotera incessamment d’un Fonds spécial, dédié au développement de son secteur sportif. La création de ce fonds dénommé ‘FONADES’ a été actée le 04 mai dernier lors de l’adoption de la nouvelle législation sur la pratique et la promotion du sport.

Un fonds exclusivement dédié au développement du sport togolais. Selon la Présidence, en plus de soutenir matériellement et financièrement la pratique du sport sur tout le territoire, le but de ce fonds sera “d’assurer la conjonction des efforts de l’Etat et de toute personne publique ou privée intervenant dans le financement du sport”.

Ses ressources seront notamment composées de prélèvements sur les recettes et sommes issues de paris sportifs, ou encore de taxes parafiscales à déterminer. L’opérationnalisation de ce fonds sera matérialisée par un décret. En rappel, cette loi a principalement pour ambition d’inaugurer un nouveau départ pour le Togo, de rendre le pays plus compétitif et de faire du sport, un levier d’inclusion et de développement socioéconomique.

L’idée de la création d’un fonds spécial dédié au développement du sport vient à point nommé, dans ce contexte où, le football togolais fait face à des problèmes pécuniaires ces dernières années.