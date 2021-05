The Voice Afrique: de retour au pays, les candidats béninois reçus par Jean-Michel Abimbola

De retour de The Voice Afrique Francophone (saision 3), Gyovanni Houessou, Carina Sen et Mathilde Toussaint ont été reçus, ce mardi, par le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola. Ils ont reçu les félicitations et encouragements de l’autorité ministérielle.

Après avoir été triomphalement accueillis à l’aéroport de Cotonou, Gyovanni Houessou, Carina Sen et Mathilde Toussaint ont rencontré le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. En face du ministre, les trois candidats ont exprimé leur joie par rapport au soutien que le pays leur a apporté, tout au long de leur parcours sur l’émission The Voice Afrique Francophone.

Cela reste toujours incroyable pour moi et pour nous. Parce que souvent, c’est rare d’avoir autant le soutien des Béninois dans ces genres de compétition. Et cette fois-ci, on est vraiment plus que surpris de l’engouement. Gyovanni Houessou

La compétition est terminée, mais Gyovanni Houessou, Carina Sen et Mathilde Toussaint peuvent encore compter sur le soutien du gouvernement dans leurs futurs projets. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts a indiqué que le gouvernement va s’organiser pour les accompagner dans la suite de leurs carrières respectives.

De façon générale, le ministre Jean-Michel Abimbola a rappelé que le Gouvernement travaille pour qu’il y ait une stratégie de développement de la culture au Bénin. Plusieurs domaines sont ciblés dans ce cadre. Il s’agit, entre autres, de la musique, du cinéma, du théâtre, des arts plastiques et de la danse.