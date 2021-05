The Voice Afrique: ce que pense Charlotte Dipanda du béninois Gyovanni

Le Bénin portait ce samedi 1er mai 2021, deux candidats à la finale du concours The Voice Afrique Francophone. Les deux n’ayant pu tirer leur épingle du jeu, la coach Charlotte Dipanda a sa petite idée sur le talent de Gyovannie.

Lady Shine a été élue gagnante de la saison 3 de The Voice Afrique devant les béninois Carina Sen et Gyovannie ainsi que le togolais Forganne. Au lendemain de la compétition, Charlotte Dipanda s’est prononcée sur son candidat.

« Coucou je voudrais remercier tout le monde pour votre soutien à GYOVANNI (officiel). Surtout remercier le peuple Béninois qui s’est levé comme un seul homme pour lui témoigner son amour et sa reconnaissance pour la qualité de son travail au sein de l’aventure de The voice Afrique Francophone » Charlotte Dipanda

Pour Charlotte Dipanda, Gyovanni a tellement bien représenté ce beau métier qu’est la musique, le chant. « Tu as démontré que c’est un vrai métier qui demande beaucoup de rigueur et de don de soi », a-t-elle exprimé.

Elle ajoute: « tu incarnes pour moi le meilleur visage de la musique par la simplicité, l’humilité surtout le travail et le talent ». C’est fort de cela que Charlotte Dipanda le remercie pour lui avoir fait confiance.

« Je suis si fière de te rencontrer et que ton talent parle pour toi désormais au delà des frontières et que tous les fils et filles de ce continent se reconnaissent en toi. Tu as tout gagné pour moi.Respect, Gyovanni.Chapeau bien bas l’artiste. Much Love », a-t-elle insisté.

A noter que The Voice Afrique francophone est la version africaine francophone de l’émission de télé-crochet The Voice.