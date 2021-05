The Voice Afrique: Anandel ou le plus oublié des ambassadeurs béninois ? (vidéos)

The Voice Afrique Francophone saison 3 a connu son épilogue le samedi 1er mai 2021 en Côte d’Ivoire. Mais visiblement, au Bénin, tous les ambassadeurs à cette compétition semblent ne pas être reconnus par le gouvernement.

De retour au pays le lundi 3 mai 2021 après leur participation à la saison 3 de The Voice Afrique Francophone, les ambassadeurs du Bénin Gyovanni Houéssou, Carina Sen et Mathilde Toussaint ont été accueillis par une forte délégation conduite par le Directeur de Cabinet du Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Au lendemain de leur arrivée ils ont été reçus par le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Monsieur Jean-Michel Abimbola, le mardi 4 mai.

Anandel, jeté aux oubliettes?

Comme l’indiquent les images publiées sur la page Facebook du gouvernement, ils étaient accompagnés du Directeur du Groupe Empire, Ulrich Adjovi, et des 4 coaches nationaux qui les ont suivis au plan national (Mechak Adjaho, Marion AKPO, Assi Kiwa et Yvan pour Yesué).

Mais à la surprise générale, Anandel était absent à ce grand rendez-vous de reconnaissance de l’Etat à l’endroit des ambassadeurs béninois de la saison 3 de The Voice Afrique Francophone.



Son absence a suscité de vives polémique sur les réseaux sociaux ce mardi 4 mai 2021. Le gouvernement a-t-il oublié que le Bénin a été représenté à The Voice Afrique Francophone par quatre candidats?

Pourquoi Anandel n’a pas été reçu au même titre que les autres représentants ou alors, qu’est-ce qui pourrait expliquer son absence très remarquée sur les affiches des ambassadeurs réalisées par le gouvernement?

Du parcourt de Anandel à The Voice

Artiste chanteur béninois et créateur polyvalent, Sin-Mahou Patrick Brown Anandel Sagbohan est à la fois chanteur, auteur compositeur et interprète. En 2020, il a participé à la 3e édition du télé-crochet The Voice Afrique Francophone.

Aux auditions à l’aveugle, Patrick Anandel qui croit en lui et en ses compétences a interprété le titre « Marcel « de CHRISTOPHE MAE.

Anandel éliminé par Gyovanni

Membre du coach Charlotte Dipanda, Anandel a été éliminé par son compatriote béninois Gyovanni lors des intégrales pour le compte des épreuves intimes.

« J’aime cette saison 3, j’ai toujours eu le sentiment d’être un coach incompris par les talents que j’ai eu pendant certaines saisons, et là, j’ai une saison où un coach demande à un talent de se surpasser et quand le talent arrive sur scène , il brille de mille feu, c’est ma pus belle victoire cette saison ». Charlotte Dipanda sur la prestation de Gyovanni et Anandel

Elle continue: « Mais, Anandel, comment est-ce que t’es beau, quand t’es sûr de toi, quand tu t’accapares de la scène de cette manière. Sincèrement, pour moi, les voir épanouir sur scène fais de moi le coach le plus épanoui ce soir ».

Lors de l’émission, tous les coach ont eu de difficultés à choisir entre les deux talents béninois. Face à son destin, Charlotte Dipanda a été obligée de faire un choix puisqu’il fallait éliminer une personne.

Et Gyovanni continua l’aventure

« Charlotte, avec qui voudrais tu aller à la grande finale de the Voice Afrique Francophone »? , a demandé Claudy Siar. Et à Charlotte Dipanda de faire son choix après quelques seconde d’hésitation. « Je vais continuer l’aventure avec Gyovanni ».

« Je ne suis pas déçu parce que j’ai fait quelque chose que je tenais à faire, « satisfaire mon coach » et je pense que la mission est accomplie », a réagi Anandel. Pour Charlotte Dipanda, cette mission est merveilleusement accomplie et avec brio.

La suite, tout le monde la connait. Anandel a été éliminé au profit de Gyovanni. Lors des demi-finales Mathilde Toussaint a été éliminée laissant la place à Carina Sen et Gyovanni pour la finale.

Malheureusement, malgré le talent de ses ambassadeurs, le Bénin n’a pas pu remporter le trophée de The Voice Afrique Francophone.

C’est la représentante du Burkina Faso, Lady Shine qui est l’heureuse élue de la saison 3 de The Voice Afrique Francophone.