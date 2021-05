Tensions à Jérusalem: Israël riposte aux attaques du Hamas, la France s’en mêle

La tension est explosive à Jérusalem. La situation est devenue très inquiétante et semble vouloir se jouer désormais entre Israël et le Hamas. Ce lundi, l’armée Israélienne a visé des positions terroristes en riposte aux roquettes tirées par le Hamas. Depuis Paris, la diplomatie française appelle à la retenue et au calme.

Alors que les appels internationaux au calme se sont multipliés ces derniers jours, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a salué la « fermeté » des forces de l’ordre pour garantir la « stabilité » à Jérusalem. Une position radicale de l’Etat hébreu qui ne compte surtout pas céder face à toute forme de résistance. Il l’a, d’ailleurs, réitéré, ce lundi, après que le Hamas a tiré plusieurs roquettes sur Israël.

Selon l’armée, deux des sept roquettes tirées par le Hamas ont été interceptées par le système anti-missile israélien, et trois étaient tombées sur des terrains vagues. En représailles, l’armée a tiré « contre des postes militaires » du Hamas à Gaza, et fermé le point de passage d’Erez avec Israël. Elle promet également agir le plus rapidement possible face à toute forme d’agression.

La France s’en mêle

Depuis Paris, la porte-parole du ministère des Affaires Etrangères de la France a mis en garde contre une « escalade de grande ampleur », lundi, après de nouveaux affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens à Jérusalem, et a appelé tous les acteurs à « la plus grande retenue et à s’abstenir de toute provocation pour permettre un retour au calme dans les plus brefs délais ».

Ces violences « font désormais peser le risque d’une escalade de grande ampleur », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. De nouveaux affrontements entre Palestiniens et forces de l’ordre israéliennes ont lieu depuis ce matin à Jérusalem. Plus de 300 blessés, côté palestinien, et 21 blessés dans les rangs de la police israélienne ont été recensés.