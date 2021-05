Tension au Proche-Orient: l’Allemagne soutient Israël et appelle à l’arrêt des tirs de roquettes palestiniennes

Au cours d’un entretien téléphonique, ce lundi, Angela Merkel a assuré le Premier ministre Benjamin Netanyahu, de la solidarité de son gouvernement dans le conflit qui oppose Israël à la Palestine, et a appelé les deux parties à cesser les hostilités, a déclaré, sur Twitter, Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière allemande.

La chancelière allemande, Angela Merkel, s’est entretenue au téléphone, ce lundi, avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu. Au cours de leur échange, la dirigeante allemande a assuré le chef du gouvernement de l’Etat hébreu de la solidarité de son gouvernement dans le conflit au Proche-Orient.

«La chancelière a de nouveau condamné fermement la poursuite des tirs de roquettes depuis Gaza sur Israël et a assuré le Premier ministre de la solidarité du gouvernement allemand. Elle a réaffirmé le droit d’Israël à se défendre contre ces attaques», a déclaré, sur Twitter, Steffen Seibert, porte-parole de la chancelière.

«Compte tenu des nombreux civils qui ont perdu la vie dans les deux camps, la chancelière a exprimé son espoir de voir les hostilités prendre fin, le plus rapidement possible», a-t-il ajouté.

Angela Merkel a aussi réagi aux manifestations anti-israëliennes dans plusieurs villes allemandes, en soutien aux Palestiniens. Des manifestations qui ont été émaillées de plusieurs incidents, pendant lesquelles des manifestants ont tenu des slogans antisémites et brûlé le drapeau d’Israel à l’entrée d’une synagogue endommagée par des jets de pierres.

Le gouvernement allemand continuera «à prendre des mesures décisives contre les manifestations en Allemagne qui propagent la haine et l’antisémitisme», a assuré la chancelière au Premier ministre israélien.

Un lourd bilan humain

197 Palestiniens, dont au moins 58 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza, et plus de 1200 personnes blessées depuis le début de ce nouveau conflit. En Israël, où le bouclier antimissile « Dôme de fer » a intercepté environ 90% des quelque 1.800 roquettes tirées, la semaine dernière, depuis Gaza, le dernier bilan fait état de dix personnes tuées, dont un enfant, et 294 blessées.