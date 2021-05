Tension à Jérusalem: le Hamas passe à l’offensive et fait des victimes en Israël

Alors que la situation à Jérusalem s’est envenimée, ce lundi matin, entre Palestiniens et forces de l’ordre israéliennes, faisant plus de 300 blessés, en majorité, palestiniens, des salves de roquettes, tirées depuis Gaza vers Israël, ont été aperçues cet après-midi. Le groupe terroriste Hamas a également lancé un ultimatum à Israël pour le retrait de ses troupes du mont du Temple et du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est.

Malgré l’appel de la communauté internationale à la retenue, la situation à Jérusalem pourrait virer à une escalade militaire dans les prochaines heures. En effet, le Hamas, un mouvement islamiste palestinien constitué d’une branche politique et d’une branche armée, principalement actif à Gaza, s’en est mêlé et vient de passer à l’offensive. Après ses menaces, le Hamas a lancé, ce lundi, une série de roquettes sur Israël.

A lire aussi: Violences à Jérusalem : Recep Tayyip Erdogan qualifie Israël d’Etat «terroriste cruel»

Peu après l’attaque, l’organisation terroriste a remonté le ton, mettant en garde l’Etat hébreu. Elle a lancé, lundi après-midi, un ultimatum à Israël, avertissant qu’elle attaquera si l’État hébreu ne retire pas ses forces de sécurité du mont du Temple et du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem-Est avant 18 heures. Elle a également exigé que les Palestiniens arrêtés lors des émeutes ces trois derniers jours soient libérés d’ici-là.

Sept roquettes tirées!

L’armée israélienne a fait état de sept roquettes tirées depuis Gaza, dont l’une a été interceptée par le bouclier antimissiles israélien «Dôme de fer».

«Les Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas) lancent maintenant des roquettes contre l’ennemi à Jérusalem occupée en réponse à ses crimes et à son agression contre la Ville sainte et à ses abus contre notre peuple à Cheikh Jarrah et à la mosquée Al-Aqsa» située sur l’Esplanade des Mosquées, ont-elles indiqué dans un bref message.

A lire aussi: Israël: le président demande au chef de l’opposition, Yaïr Lapid, de former un gouvernement

En représailles, l’armée a tiré « contre des postes militaires » du Hamas à Gaza et fermé le point de passage d’Erez avec Israël. De nouveaux affrontements entre Palestiniens et forces de l’ordre israéliennes ont lieu depuis ce matin à Jérusalem. Plus de 300 blessés, côté palestinien, et 21 blessés dans les rangs de la police israélienne ont été recensés.