Tchad: une marche pour la paix à N’Djamena

Après plusieurs refus, les autorités tchadiennes ont finalement autorisé une marche pacifique, ce mercredi. Dénommée « Vision Nouvelle », cette marche est encadrée par les forces de l’ordre pour éviter d’éventuels troubles à l’ordre public.

Près de 300 personnes, issues de la société civile et des partis politiques, manifestent, ce mercredi, pour appeler à la non-violence et à la promotion de la paix. « Non à la guerre », « Oui à la paix », scandent les manifestants.

« En cas de casses, de vols, d’effractions, de toute autre infraction ou de débordements, l’association organisatrice sera tenue pour responsable devant les juridictions de la République », précise l’arrêté du ministère de la Sécurité publique, qui a, d’ailleurs, modifié l’itinéraire de la marche.

Il y a quelques semaines, de violentes manifestations anti-CMT ont été enregistrées dans le pays, faisant de nombreusx morts et blessés. Le président du Conseil militaire de transition, le Général Mahamat Idriss Deby, avait alors appelé au calme et à la retenue. « Nous n’avons qu’une seule nation commune », a-t-il rappelé.