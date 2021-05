Tchad: un policier radié de sa fonction pour avoir tiré sur un manifestant

Le gouvernement tchadien a annoncé, mardi, la radiation d’un policier de l’effectif de la police nationale pour avoir tiré sur un manifestant.

« Le policier coupable d’avoir tiré sur un manifestant a été radié, hier, des effectifs de la Police nationale. L’annonce a été faite, hier, par le Ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, M. Abderamane Khoulamallah », peut-on lire sur le site officiel du Gouvernement tchadien, ce mercredi 19 mai 2021.

Le Groupe de réflexion et d’appui à la réconciliation et à la paix au Tchad (GRAPAT) a lancé officiellement ses activités, dans l’objectif d’appuyer les organes de transition mis en place, et préparer le dialogue national inclusif, indique le Gouvernement. A noter que les autorités tchadiennes ont autorisé deux nouvelles marches prévues pour demain, jeudi 20 mai 2021.