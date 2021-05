Tchad: « Tout est fini, le territoire national est sécurisé », l’armée clame sa victoire face aux rebelles

L’armée tchadienne a annoncé la fin de l’offensive militaire lancée contre les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT).

Le Tchad est désormais sécurisé. C’est l’essentiel à retenir de la nouvelle déclaration du chef d’Etat-major de l’armée tchadienne, qui revendique la victoire de l’armée sur les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). « La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation (…). Nous avons nettoyé les lieux et il n’y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale… Tout est fini, le territoire national est sécurisé » , a déclaré le chef d’Etat-major des armées, Abakar Abdelkérim Daoud.

Sur certaines images diffusées par la télévision nationale du pays, plusieurs contingents de l’armée tchadienne ont fait leur retour à N’Djamena, tout en célébrant leur victoire face aux rebelles. Au total, 156 prisonniers du FACT, dont le chef des opérations militaires des rebelles, ont été présentés à la presse.

Pour rappel, l’armée avait perdu son Maréchal, le président Idriss Déby, aux combats, lors de la première incursion des rebelles sur N’Djamena, qui a débuté, le dimanche 11 avril 2021, date du dernier scrutin présidentiel remporté au premier tour par Déby.