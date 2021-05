Tchad: qu’a fait le Conseil militaire de transition en un mois de gouvernance?

Mardi 20 avril 2021, l’armée tchadienne annonçait la mort du président Idriss Deby. Dans la foulée, une nouvelle annonce a été faite, celle proclamant l’arrivée au pouvoir, du Conseil militaire de transition, dirigé par Mahamat Idriss Deby, fils du président défunt. Un mois après l’avènement au pouvoir du CMT, que retenons-nous des actes posés par les nouvelles autorités tchadiennes?

La mort du président Idriss Deby au front a secoué l’Afrique toute entière. Dans le Sahel, où il apparaissait comme une figure incontestée de la lutte contre le terrorisme, la crainte de la montée du djihadisme se fait de plus en plus remarquer. Mais les nouvelles autorités du pays, en l’occurrence, le Conseil militaire de transition (CMT), dirigé par son fils, Mahamat Idriss Deby, ont rassuré les partenaires impliqués dans la lutte contre le terrorisme que le Tchad restera toujours debout et n’abdiquera pas face à sa lutte contre le terroriste.

Face aux rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT), le Tchad a résisté et remporté la bataille grâce à l’engagement du CMT, décidé à préserver la stabilité et la cohésion sociale du pays.

Durant un mois, voici quelques actes posés et grandes décisions prises par le président du Conseil militaire de transition, le Général Mahamat Idriss Deby :



Les nominations

Le premier acte pris par le président du CMT était le décret N°001/CMT/PCMT/2021 concernant la désignation des membres du Conseil militaire de transition. Il comprend 15 membres, parmi lesquels, le président, le vice-président, un porte-parole. Ils sont tous des officiers supérieurs de l’armée. C’était le 20 avril 2021.

Décret N°003/CMT/PCMT/2021 portant nomination d’un secrétaire particulier du président du CMT le 26 avril 2021.

Décret N°004/CMT/PCMT/2021 du 26 avril, portant nomination de Pahimi Padaké Albert comme Premier ministre, chef du gouvernement de transition.

Décret N°005/CMT/PCMT/2021, portant nomination d’un officier général des Forces armées et de sécurité à la tête de la Direction générale de service de sécurité des institutions de l’Etat (DGSSIE), le Général de corps d’armée Tahir Erda Tairo, le 28 avril.

Décret N°007/CMT/PCMT/2021, portant nomination de Dr David Houdeingar et Ahmat Oumar comme respectivement SG et SGA à la Présidence de la République.

Décret N°008/CMT/PCMT/2021, portant nomination de Aziz Mahamat Saleh et Abdelkerim Idriss Deby, respectivement directeur de cabinet civil et directeur adjoint du cabinet civil à la Présidence le 2 mai.

Décret N°009/CMT/PCMT/2021, portant nomination du Général Bichara Issa Djadallah, chef d’Etat-major particulier à la Présidence de la République.

Décret N°017/CMT/PCMT/2021, portant réhabilitation du Général de brigade Ahmat Koussou Moursal, le 17 mai.



Les déplacements du président du Conseil militaire de transition

Le président du CMT, Mahamat Idriss Deby, a quitté N’Djamena le 10 mai pour le Niger. Il a rencontré le président Mohamed Bazoum pour discuter de la situation au Tchad et a remonté le moral du contingent tchadien déployé à Tera.

Mahamat Idriss Deby s’est rendu le 14 mai au Nigeria pour une visite officielle lors de laquelle il a discuté avec le président Muhammadu Buhari.

Quelques audiences

Roch Christian Kaboré, président du Burkina Faso, et le président français, Emmanuel Macron, ont été reçus par le Général Mahamat Idriss Déby le 22 avril en marge des obsèques du Maréchal Déby.

Le 26 avril, l’ambassadeur François Lounceny Fall représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies et le Secrétaire général de l’OCI (Organisation de la conférence islamique), l’ambassadeur Hissein Brahim Taha, ont été reçus par le président du CMT.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, de l’immigration régionale, le Professeur Robert Dussey, a été reçu le 28 avril, par le président du CMT.

Le Président du CMT a accordé le vendredi 30 avril une audience aux responsables des centrales syndicales.

Le Président du CMT a accordé une audience à la mission d’enquête de l’UA le 30 avril.

Le Président du CMT a reçu, le 15 mai, le président de l’UNDR, Saleh Kebzabo.

Le président du CMT s’est entretenu, ce lundi 17 mai, avec le représentant résident de la Banque africaine de développement (BAD) Ali Lamine Zene.

Quelques actes et dates