Tchad: «plusieurs centaines de rebelles ont été neutralisés» (Armée)

L’armée tchadienne a annoncé avoir tués des centaines de rebelles en 48 heures de combats dans l’ouest du pays. Cette annonce a été faire dans un communiqué, par le porte-parole de l’armée, le général Azem Bermandoa Agouna.

« Les Forces de Défense et de Sécurité ont fini de traiter la bande de rebelles qui avait fait incursion vers Nokou (…) le 29 avril », a indiqué le porte-parole de l’armée dans un communiqué. « Côté ennemi, plusieurs centaines de rebelles ont été neutralisés et 66 faits prisonniers », a ajouté la même source, précisant que l’armée déplore la mort de six soldats.

Cette annonce a été faite vendredi soir alors que les combats ont repris et se sont intensifiés la veille avec les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). Ces dernier ont lancé une offensive puissante depuis la Libye le 11 avril dernier, pour tenter de prendre des positions au Tchad et de faire tomber le régime du président Idriss Deby Itno.

Mais même s’ils ont réussi à tuer le président lors d’une attaque dans le nord du pays où il était en visite aux militaires au front, l’armée a réussi à mettre en échec leur plan mais les combats continue de façon acharnés.