Tchad: les manifestations désormais autorisées, mais sous conditions

Les autorités tchadiennes ont levé, ce vendredi, la mesure d’interdiction des manifestations, imposée dans le pays, tout en précisant certaines conditions à observer pour d’éventuelles manifestations.

« Conformément à la Charte de transition et à la volonté manifeste des plus hautes autorités du respect de l’Etat de droit, les manifestations pacifiques sont autorisées », indique un communiqué du ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam, qui a instruit les forces de l’ordre à prendre « toutes les dispositions sécuritaires » nécessaires à cet effet.

Toutefois, certaines conditions ont été fixées pour toute manifestation sur l’ensemble du territoire tchadien. En effet, les organisateurs des manifestations sont tenus de respecter 4 points, selon le communiqué du ministre.

Ci-dessous, les 4 points à respecter:

Adresser une demande d’autorisation préalable indiquant un itinéraire bien défini, susceptible d’être modifié de commun accord avec le Ministère en charge de la Sécurité publique, au moins cinq (5) jours avant la date demandée, conformément aux termes du Décret No 193/INT-SUR du 06 Novembre 1962, portant réglementation des manifestations sur la voie publique ; Signer un engagement auprès du Ministère en charge de la Sécurité publique ; Sensibiliser et encadrer les manifestants afin d’éviter tout trouble à l’ordre public ; Les organisateurs de cette manifestation sont tenus de joindre à leur demande, une autorisation de fonctionner.

Car, souligne le ministre, « l’objectif d’une manifestation pacifique est d’exprimer une opinion dans le respect des textes en vigueur ».