Tchad: l’émissaire du Qatar reçu par le président Mahamat Idriss Deby

Le président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Deby, a reçu en audience ce dimanche, le Ministre d’Etat aux Affaires étrangères du Qatar, M. Sultan Saad Khalaf Al Moraikhi. L’émissaire du Qatar a présenté ses condoléances et exploré avec les autorités tchadiennes les pistes devant aider le pays à réussir sa transition.

Le chef de la diplomatie du Qatar a mis à profit son entrevue avec le président Mahamat Idriss Deby, pour rassurer le Chef de l’Etat tchadien du soutien de son pays à la transition et aux démarches qui ont été menées allant dans le sens du renforcement de la stabilité, de la préservation de l’unité du pays et de la lutte contre le terrorisme.

Les discussions d’après l’émissaire qatari, ont aussi porté sur les voies et moyens pour les autorités des deux pays de renforcer les relations bilatérales. « Les prochains jours verront la concrétisation rapide de cette volonté commune », a-t-il souligné, rappelant que les relations diplomatiques initiées depuis 1984 ont connu des avancées notables, atteignant un très haut niveau tel que souhaité par les deux dirigeants.

« Le Tchad est de loin le pays d’Afrique subsaharienne le plus proche du monde arabo-musulman. Il fait partie de nous et nous faisons partie de lui », renchérit le Ministre d’Etat aux Affaires étrangères du Qatar, M. Sultan Saad Khalaf Al Moraikhi. Le Tchad et l’Etat du Qatar entretiennent des relations anciennes et solides. Ce sont des liens de fraternités qui se sont raffermis ces dernières années.