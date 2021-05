Tchad: le porte-parole d’un parti hostile au CMT, nommé conseiller à la Présidence

Le parti de l’Union nationale pour la démocratie et le renouveau (UNDR) compte désormais trois membres dans le gouvernement de la transition. Jusque-là, 1er vice-président chargé des relations extérieures et de la communication, porte-parole du parti UNDR, Mocnga Topona Célestin, a été nommé conseiller à la Présidence.

Former un gouvernement de Transition d’union nationale et représentatif de toutes les contrées du Tchad, afin que tous puissent conjuguer les énergies dans l’intérêt supérieur de la nation, telle est la vocation du président du Conseil Militaire de la Transition qui vient d’ouvrir le portail du gouvernement à un représentant d’un parti hostile. Mahamat Idriss Deby, a nommé vendredi, 37 conseillers (spéciaux et chargés de mission) dont Mocnga Topona Célestin, figure du parti UNDR.

Avec cette nomination, l’UNDR compte désormais trois membres dans le gouvernement puisqu’Abderahim Awat Ateib avait été nommé à la tête du ministère de l’Élevage et des Productions animales et Rachelle Oualmi Bairra en tant que secrétaire générale adjointe du gouvernement.

Dirigé par Saleh Kebzabo, candidat ayant renoncé au processus électoral lors de la dernière élection présidentielle, l’UNDR était initialement très hostile envers le Conseil Militaire de Transition avant de commencer par adopter une position modérée ces derniers temps.

Le responsable du parti avait notamment appelé ses militants à accompagner la transition en cours dans le pays. Récemment, Saleh Kebzabo, farouche opposant du président défunt Idriss Deby, a été reçu par Mahamat Idriss Deby. Les dessous de leur échange n’ont pas été communiqués à la presse.