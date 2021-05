Tchad: capturé, le chef des opérations militaires du FACT appelle au dialogue

Le commandant des opérations spéciales du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT), Mahadi Béchir, figure parmi les rebelles capturés par l’armée tchadienne et présenté le week-end dernier. Désormais dans les mailles de l’armée, Mahadi Béchir a lancé un appel au dialogue pour la décrispation des tensions dans le pays.

« Je demande aux autorités de respecter les droits des prisonniers de guerre, [et à] ceux qui sont encore en rébellion en dehors du pays de rejoindre la légalité pour que, ensemble, ils contribuent à bâtir un pays de droit et démocratique », a déclaré Mahadi Béchir, qui appelle à la paix et au dialogue.

Face à la presse, dimanche, l’armée tchadienne a présenté 156 prisonniers de guerre et a revendiqué sa victoire face aux terroristes. Il y a un mois, les rebelles du FACT avaient lancé une offensive contre le Tchad. Ils avaient, notamment, tenté une incursion sur N’Djamena. Les affrontements ont été tendus et ont conduit à la mort du Maréchal Idriss Deby.