Tchad: aucun membre du Conseil militaire de transition ne sera candidat aux prochaines élections

Aucun des membres du Conseil militaire de transition, mis en place au Tchad après le décès du président Idriss Deby, ne se présentera aux prochaines élections. C’est l’un des points phares énumérés dans le rapport produit par la mission de l’Union africaine, qui a séjourné à N’Djamena.

Se basant sur le rapport de sa mission dépêchée à N’Djamena, la capitale tchadienne, l’Union africaine a pris des décisions sur la situation sociopolitique du Tchad. L’organisation a reconnu le caractère particulier de la situation du pays et a donc décidé de ne pas le sanctionner, encore moins, les membres du Conseil militaire de transition, qui ont pris le pouvoir à l’annonce du décès d’Idriss Deby.

Mais, pour autant, l’Union africaine n’est pas restée sans mettre des garde-fous. En effet, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine, à qui le rapport de la mission a été présenté, souhaite qu’il y ait « un partage équilibré du pouvoir » entre les militaires, qui en ont presque le monopole, et le gouvernement civil. Autre condition qui devrait réjouir l’opposition et la société civile : « Les membres du Conseil militaire de transition ne pourraient pas se présenter aux prochaines élections ».

Selon nos sources, le président du CMT, le Général Mahamat Idriss Deby, aurait rassuré l’UA que « les 15 membres du Conseil militaire de transition […] ne se présenteront pas aux prochaines élections, à la fin de la transition de 18 mois ».